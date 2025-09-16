Apresentadora é “cliente VIP” em loja de réplica de luxo na Turquia

Em Istambul, no lendário Grand Bazaar, considerado o mercado mais antigo do mundo, é comum encontrar lojas especializadas em réplicas de grifes internacionais. Pela legislação local, a comercialização de produtos falsificados é tolerada, e isso atrai milhares de turistas em busca de bolsas, roupas e acessórios “de luxo” com preços bem abaixo dos originais.

Foi nesse cenário que uma revelação inusitada chamou a atenção da coluna Fábia Oliveira. Fontes que visitaram algumas dessas lojas garantem que ouviram vendedores se gabando de ter entre seus clientes uma apresentadora brasileira muito famosa.

Segundo os relatos, os comerciantes não só mostraram fotos dela em visitas anteriores como também afirmaram que continuam enviando mercadorias diretamente para o Brasil, sob encomenda.

A princípio, os turistas imaginaram que pudesse ser apenas uma estratégia de convencimento para atrair compradores. Mas a surpresa aumentou quando, em outra loja, distante da primeira, a mesma história foi contada, novamente acompanhada de imagens da celebridade em questão. “Fiquei de boca aberta”, contou uma das fontes.

Orgulhosos, os vendedores ainda citaram que jogadores de futebol de renome também fazem parte da lista de clientes ilustres. A coluna preferiu não identificar a apresentadora famosa nem os atletas citados, mas fica o recado aos leitores: nem todo item de luxo exibido por aí é, de fato, de luxo.