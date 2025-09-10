Apresentadores de Casamento às Cegas sobre elenco 50+: “Mais safados”

A quinta temporada de Casamento às Cegas Brasil estreia nesta quarta-feira (10/9) na Netflix. Intitulada Nunca é Tarde, a edição reúne solteiros acima de 50 anos em busca de um novo amor. Em entrevista ao Metrópoles, os apresentadores Klebber Toledo e Camila Queiroz falaram sobre a experiência com os participantes mais maduros.

“Eu achei que eles são mais sexys e safados do que boa parte do nosso elenco anterior”, brincou Klebber.

Participantes de Casamento às Cegas Brasil: Nunca é Tarde

Julia Mataruna/Netflix

Participantes de Casamento às Cegas Brasil: Nunca é Tarde

Julia Mataruna/Netflix

Klebber Toledo e Camila Queiroz

Julia Mataruna/Netflix

Klebber Toledo e Camila Queiroz

Julia Mataruna/Divulgação

Camila destacou a postura direta dos novos participantes: “Eles não têm filtro, eles realmente sabem o que querem. Eles falam, eles não têm vergonha de falar o que querem.” Para Klebber, a diferença está também na relação com a exposição. “Não estão preocupados se vão ser cancelados ou não”, disse.

O reality havia explorado outros recortes, como a temporada anterior, que reuniu participantes divorciados. Agora, além da maturidade, a edição traz a maior diferença de idade da história do programa: enquanto os mais jovens têm 50 anos, a integrante mais velha entrou na casa dos 70.

Sobre os desafios desse contraste, Klebber refletiu que “essa questão do preconceito com a idade existe em vários momentos da vida”. “Quanto mais velho a gente fica, eu acho que a idade vai perdendo a importância e a gente vai tendo aquele momento de igualdade de opiniões.”

Para ele, quando a diferença de idade entra em pauta, há outros receios envolvidos. “Eu acho que é um medo da distância, medo do tempo que vai poder viver junto. Eu acho que as pessoas pensam muito no futuro e não vivem tanto o agora”, avaliou.

Klebber e Camila testaram as cabines

Apresentadores do programa desde a primeira temporada, o casal revelou ter feito um teste no formato, no qual os participantes se conhecem sem ver um ao outro. “A gente já fez o teste uma vez na cabine. Nos cinco minutos que a gente conversou ali, não deu certo”, contou Camila.

Klebber Toledo e Camila Queiroz

Ela explicou que o tempo de conversa foi muito curto em comparação aos 10 dias oferecidos aos participantes. Klebber reagiu com humor: “Ela está fazendo um personagem”.

Juntos desde 2016 e casados desde 2018, os dois esperam a primeira filha. Em clima de sintonia, garantem que hoje a experiência seria diferente. “Hoje daria [certo], porque a gente se tornou uma coisa só”, disse Klebber. “Mas antes eu digo que não. Quando a gente começou a relação, a gente era muito diferente. Hoje a gente é muito mais parecido.”

