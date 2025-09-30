Aprovado PL que inclui a Parada LGBTQIAP+ no calendário do DF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (30/9), a inclusão da Parada do Orgulho LGBTQIAP+, de Taguatinga, no Calendário Oficial de Eventos do DF.
Conforme o Projeto de Lei (PL), de autoria do deputado Gabriel Magno (PT), o evento será comemorado anualmente no terceiro domingo de setembro, com a possibilidade de ações culturais e educativas ao longo de todo o mês.
Segundo a justificativa do PL, a iniciativa “reconhece o papel da parada como manifestação em defesa da cidadania e do respeito à diversidade sexual e de gênero”.
Leia também
-
CLDF aprova pagamento de R$ 5,2 milhões para eventos que já aconteceram
-
PL na CLDF propõe pagar R$ 5,2 milhões a eventos que já aconteceram
-
CLDF define regras para que entidades religiosas regularizem imóveis
-
Iprev pede autorização à CLDF para criar alíquota extra patronal
No texto da proposição, Magno destaca o alto índice de violência contra pessoas LGBTQIAP+ no Brasil. Segundo a redação, dados de 2021, do Grupo Gay da Bahia, apontam uma morte a cada 29 horas, entre homicídios e suicídios, com maior incidência entre gays, travestis e transexuais.
“O objetivo da lei é promover visibilidade, respeito e inclusão, reforçando o papel da parada como espaço de resistência, celebração e conscientização da sociedade sobre os direitos da comunidade LGBTQIAP+”, informa o PL.
O PL foi aprovado por 14 deputados. Votaram contra os distritais Thiago Manzoni (PL), Pastor Daniel de Castro (PP), Roosevelt (PL), Martins Machado (Republicanos) e Iolando (MDB).
Apreciado pelo Plenário da Casa, o PL segue para sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB).