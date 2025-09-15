Árbitra assistente relata agressão em partida do Mineiro Sub-20; veja

No último sábado (13/9), Coimbra x Atlético-MG se enfrentaram pela 4ª rodada do octogonal final do Campeonato Mineiro Sub-20. A partida terminou empatada em 1 x 1, porém, o que chamou atenção foram as cenas lamentáveis no 1º tempo. A árbitra assistente Caroline Costa Silva sofreu uma agressão do camisa número 10 do Coimbra, João Balbino, além de um empurrão do atleta Eric de Jesus, do Galo.

Leia também

Aos 26 minutos da etapa inicial, após uma marcação de falta na linha lateral, começou uma confusão envolvendo jogadores dos times. Caroline tentou intervir durante o incidente, mas acabou sendo atingida.

Na súmula, a Caroline Costa Silva relatou sobre a agressão.

“Eu, Caroline Costa Silva, afirmo que na tentativa de separar um tumulto generalizado, aos 27 minutos do 1ª tempo de jogo, fui atingida com um tapa no rosto, pelo atleta de Nº 10, do Coimbra Esporte, o Sr. João Vitor Balbino Cordeiro, sendo esse fato informado ao árbitro, somente no intervalo da partida. Eu Caroline Costa Silva, afirmo que na tentativa de separar um tumulto generalizado, ao vinte e sente minutos do 1ª tempo de jogo, fui empurrada pelo atleta de Nª 08, do Atlético Mineiro, o Sr. Eric de Jesus Soares.”

Nenhum dos clubes se pronunciou sobre o ocorrido.