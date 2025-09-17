Árbitro assistente é agredido em partida de futebol em Mato Grosso

O jogo entre Cacerense e Mixto, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Mato-Grossense feminino, foi marcado por um ato de violência física. O árbitro assistente do duelo foi agredido com um soco no rosto desferido pelo treinador de goleiros da equipe mandante.

Veja o momento da confusão:

INACEITÁVEL! Árbitro Assistente foi Agredido no Campeonato Matogrossense Feminino. O Samir Joaquim, preparado de goleiros do Cacerense, desferiu um soco na boca do Assistente Gustavo Aníbal. Aníbal levou 3 pontos na boca. Até quando? pic.twitter.com/N85HgCaz74 — Paulo Caravina (@soudoapito) September 17, 2025

De acordo com a súmula do jogo, a confusão começou após o Mixto abrir o placar, aos oito minutos do primeiro tempo. O preparador de goleiros Samir Joaquim Chaves Silva, do Cacerense, acusou o assistente Gustavo Anibal Silva Ribeiro Taques de ter validado um gol impedido, proferindo xingamentos e agindo de forma agressiva.

“Seu ladrão, estava impedido, vai tomar no seu cu seu ladrão, desgraçado, não viu impedimento, seus ladrões, filhos da puta, você é um ladrão bandeira”, relatou o árbitro Adilson Martins Rodrigues.

Após ouvir a negativa de que seria marcado impedimento, além de que poderia ser expulso por reclamação acintosa, Samir desferiu um soco na boca do assistente, que caiu inconsciente no gramado do estádio Luiz Geraldo da Silva, em Cáceres.

Confira a súmula da partida:

Ainda segundo o árbitro principal, o policiamento foi acionado e Samir foi levado para a delegacia, onde foi registrado boletim de ocorrência. O assistente foi atendido pelo médico responsável pelo jogo que, em um primeiro momento, estancou o sangramento. No intervalo, foi realizada uma sutura na boca, que rendeu três pontos.

A partida foi reiniciada normalmente. Dentro de campo, o Mixto ampliou o placar e venceu o confronto por 2 x 0. Com o resultado, o alvinegro avançou para a semifinal e eliminou o Cacerense do campeonato estadual.

Cacerense não concorda com a agressão

Em nota, o Cacerense declarou não consentir com a agressão de Samir contra Gustavo Aníbal. O clube ainda declarou que vai apurar internamente o caso e manifestou solidariedade ao árbitro assistente.

Confira a nota oficial do Cacerense:

O Cacerense Esporte Clube reafirma que não compactua com qualquer ato de violência dentro ou fora de campo. Sabemos que durante as partidas os ânimos podem se acirrar e, infelizmente, decisões equivocadas podem ser tomadas. No entanto, entendemos que isso não justifica tais atitudes e reforçamos nosso compromisso em melhorar continuamente a conduta de nossos profissionais e atletas.

Estamos apurando a conduta de nosso profissional envolvido no episódio e tomaremos a melhor decisão que o caso requer, sempre com base no respeito, na disciplina e na integridade do esporte.

Manifestamos ainda nossa solidariedade ao assistente Gustavo Aníbal e, de forma ampla, a todos os árbitros, árbitras e assistentes que desempenham papel fundamental no desenvolvimento do futebol, sempre com respeito, profissionalismo e dedicação.

Seguiremos trabalhando para que o futebol seja sempre um espaço de respeito, ética e valorização do esporte.

Cáceres/MT, 16 de setembro de 2025

Diretoria – Cacerense Esporte Clube