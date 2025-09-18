Áreas do Jardim Botânico ficarão sem luz por até 6 horas nesta sexta

Quem mora no Jardim Botânico deve ficar atento! Isso porque o fornecimento de energia será interrompido nesta sexta-feira (19/9), de forma temporária, em alguns endereços da região administrativa, das 10h às 16h.

A suspensão vai atingir o Condomínio Belvedere Green e a Fazenda Taboquinha, Chácara Dr. João, de acordo com a Neoenergia Brasília.

A companhia informou que o desligamento é para a execução de serviços de melhoria e manutenção da rede elétrica dos locais afetados pela interrupção e é necessário para garantir a segurança dos profissionais e da população.

Além das ações programadas, podem ocorrer interrupções no fornecimento de energia em outras regiões, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado.