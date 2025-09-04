Áreas do Lago Sul e Plano Piloto ficam sem energia nesta sexta (5/9)

Quem mora no Lago Sul e no Plano Piloto deve ficar atento. Nesta sexta-feira (5/9), das 10h às 16h, o fornecimento de energia elétrica será interrompido temporariamente em áreas das duas regiões.

De acordo com a Neoenergia Brasília, a suspensão vai afetar, na Lago Sul, a QI 9, Conjunto 1. no Plano Piloto, o fornecimento ficará temporariamente interrompido no Setor de Clubes Sul, Trecho 2, Conjunto 17.

Segundo a companhia, o desligamento é para a execução de serviços de melhoria, modernização e manutenção da rede elétrica. A interrupção vai garantir a segurança dos profissionais.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outras regiões do Distrito Federal. Nesses casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.