artistas-lamentam-a-morte-de-hermeto-pascoal:-“anjo-dos-sons”

Artistas brasileiros e estrangeiros lamentaram a morte do multi-instrumentista Hermeto Pascoal. O falecimento do músico, aos 89 anos, foi informado pela equipe dele, na noite deste sábado (13/9), em comunicado publicado no perfil dele no Instagram.
“Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. […] Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva”, escreveu a assessoria de Hermeto.
O cantor e compositor Tiago Iorc comentou na publicação e disse que o instrumentista “nunca foi deste plano”. “Sempre esteve aqui nos mostrando a imensidão que somos. Boa viagem, maestro”, escreveu o artista.
No ano passado, Hermeto Pascoal lançou um álbum dedicado a esposa
Hermeto Pascoal nasceu na cidade de Lagoa da Canoa, em Alagoas, em 1936
Hermeto Pascoal & Grupo
Hermeto Pascoal
O saxofonista americano Kamasi Washington fez um longo comentário e destacou a importância de Hermeto. “Descanse em paz, grande mestre Hermeto! Obrigado por todos os belos sons que você nos deixou aqui na Terra. Sua vida e sua arte são e continuarão sendo uma verdadeira inspiração para todos nós!”, declarou o músico.
O humorista piauiense Whindersson Nunes afirmou que Hermeto “permanece vivo por meio de suas obras”. Já o baixista cearense, Michael Pipoquinha, chamou o instrumentista de “anjo dos sons”.
Morte de Hermeto Pascoal
A causa da morte de Hermeto Pascoal não foi divulgada. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro, e deixa seis filhos, 13 netos e 10 bisnetos.
O instrumentista nasceu na cidade de Lagoa da Canoa, em Alagoas, em 1936, e fez parte do grupo musical “Sambrasa trio”. Reconhecido internacionalmente e ganhador do Grammy Latino em três oportunidades, Hermeto é um dos ícones da música brasileira.
No ano passado, ele lançou, aos 88 anos, um disco com músicas inéditas chamado “Pra você, Ilza”, dedicado à esposa dele, Ilza da Silva, com quem viveu por mais de 40 anos e teve seis filhos.
Interessado pelo mundo da música desde criança, Hermeto aprendeu sozinho a tocar acordeon, flauta e pandeiro aos 10 anos. Já aos 15, ele passou a viver de música acompanhado do irmão no Recife, capital de Pernambuco.
Veja comunicado da morte publicado no perfil oficial do instrumentista:
