Árvore despenca sobre rebanho e mata várias cabeças de gado no interior do Acre; ASSISTA

Uma tragédia foi registrada na tarde desta segunda-feira (1º) no Ramal do Copaíba, município de Bujari, no interior do Acre. Uma árvore de grande porte caiu e atingiu parte de um rebanho, resultando na morte de várias cabeças de gado.

Caso aconteceu no município do Bujari/Foto: Reprodução

Imagens gravadas no local mostram o proprietário da colônia visivelmente abalado, lamentando o prejuízo causado pelo acidente. Segundo ele, o impacto da árvore foi tão forte que não houve tempo de reação para salvar os animais.

O número exato de bois mortos ainda não foi confirmado, mas testemunhas relataram que as perdas foram significativas.

O caso repercutiu nas redes sociais após a divulgação de um vídeo que mostra a cena de destruição e o sofrimento do criador diante do ocorrido.

