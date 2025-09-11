As chances de o voto de Fux influenciar na pressão pela anistia

Lideranças petistas da Câmara acreditam que o voto do ministro do STF Luiz Fux no julgamento de Jair Bolsonaro deve influenciar pouco nos debates sobre a anistia no Congresso Nacional.
Para deputados do PT, o voto não deve ter tanta influência sobre a anistia porque Fux foi vencido durante o julgamento, que já conta com dois ministros condenando Bolsonaro e os demais réus.
A expectativa no PT é de que Fux seja o único ministro da Primeira Turma do STF a votar contra a condenação de Jair Bolsonaro e da maioria dos demais réus do chamado “núcleo crucial” do inquérito do golpe.
Assim, com sua posição vencida pelos demais ministros, as alegações de Fux não teriam a força necessária para influenciar na anistia aos envolvidos do 8 de Janeiro, como deseja a oposição bolsonarista.
O que bolsonaristas pensam
Diferentemente do PT, bolsonaristas avaliam que a posição de Fux no julgamento ajudará na pressão pela anistia, na medida em que reforça a narrativa política de que Bolsonaro não teria tido um julgamento justo.
Fux ajudou o ex-presidente sobretudo ao acatar algumas preliminares das defesas. Entre elas, as que reconhecem a “incompetência absoluta” do STF para julgar os réus e o cerceamento das defesas por dificuldade de acesso às provas.