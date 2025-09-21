As fotos dos protestos contra PEC da Blindagem e anistia para Bolsonaro

A PEC da Blindagem, ou PEC das Prerrogativas, foi aprovada na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (17/9), mas precisa ainda passar pelo Senado

São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais registraram manifestações neste domingo (21/9) contra o PEC da Blindagem e a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em São Paulo, o Monitor do Debate Político do CEBRAP e a ONG More in Common calcularam a presença de 42,4 mil pessoas na avenida Paulista.

Para comparação, na manifestação do dia 7 de setembro no mesmo local, convocada por apoiadores de Bolsonaro a favor da anistia, foram contabilizados 42,2 mil manifestantes, segundo o mesmo monitor.

No Rio de Janeiro, o ato foi marcado por um show de Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan, que se juntaram a Caetano Veloso, na praia de Copacabana.

Caetano Veloso se apresentou na manifestação no Rio de Janeiro/Foto: Reuters

O Monitor contabilizou ali 41,8 mil pessoas, ante 42,7 mil no 7 de setembro.

Em Brasília, a manifestação ocorreu pela manhã, com concentração em frente ao Museu Nacional da República e passeata até as proximidades do Congresso Nacional.

A PEC da Blindagem, ou PEC das Prerrogativas, foi aprovada na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (17/9), mas precisa ainda passar pelo Senado.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou neste domingo à GloboNews que pretende colocar a PEC da Blindagem na pauta desta semana.

“[Vou pautar] para sepultar de vez esse assunto no Senado”, disse Alencar. O senador classificou a PEC como um “murro na barriga e tapa na cara do eleitor”.

Segundo o senador, há uma articulação no Senado para que a proposta seja rejeitada, tanto na CCJ, quanto no plenário.

Mulher vestida com a camiseta da seleção chora enquanto segura um celular com um adesivo escrito "Sem anistia".

Crédito,Pilar Olivares/Reuters

Legenda da foto,No Rio de Janeiro ato foi marcado por diversos shows
Manifestantes com cartazes contra a anistia.

Crédito,Amanda Perobelli/Reuters

Legenda da foto,Muitos manifestantes usaram camisetas com as cores da bandeira do Brasil, normalmente um símbolo usado em protestos da direita radical
Manifestantes em Brasília.

Crédito,André Borges/EPA

Legenda da foto,Em Brasília, manifestantes fizeram uma passeata até os arredores do Congresso
Pessoas seguram cartazes com os dizeres "Congresso inimigo do povo".

Crédito,Amanda Perobelli/Reuters

Legenda da foto,Manifestantes levaram cartazes com críticas ao Congresso. Texto ainda deve ser aprovado no Senado
Protesto em frente ao Masp.

Crédito,Isaac Fontana/EPA

Legenda da foto,Na capital paulista, o Monitor do Debate Político calculou a presença de 42,4 mil pessoas
Manifestantes contra a anistia e a PEC da Blindagem em Berlim.

Crédito,Getty Images

Legenda da foto,Em Berlim, manifestantes foram protestar em frente à embaixada do Brasil
São Paulo.

Crédito,Tuane Fernandes/Reuters

Legenda da foto,Manifestantes também foram às ruas contra a anistia a Bolsonaro e aos presos dos atos de 8 de janeiro

