As segundas intenções de PP e União com o prazo para saírem do governo

União Brasil e PP oficializaram, na terça-feira (2/9), o desembarque do governo Lula. No anúncio, os dois partidos informaram que os ministros filiados às siglas terão até 30 dias para deixarem seus respectivos cargos.
O prazo foi pedido pelos próprios ministros. Segundo apurou a coluna, os ministros querem aproveitar os 30 dias para concluir projetos em suas pastas e, principalmente, executar emendas para suas bases eleitorais.
Os presidentes do União Brasil, o advogado Antônio Rueda, e do PP, o senador Ciro Nogueira (PI), anunciam desembarque do governo Lula.
ACM Neto, Antonio Rueda, Ciro Nogueira e Arthur Lira, líderes do União Brasil e do Progressistas
O ministro do Turismo, Celso Sabino (União), ao lado do prefeito de Salvador, Bruno Reis
Os dois partidos têm hoje quatro ministérios: Turismo, com Celso Sabino (União); Comunicações, com Frederico de Siqueira Filho (União); Integração Regional, com Waldez Góes; e Esportes, com André Fufuca (PP).
Dos quatro, apenas o ministro da Integração Regional deve permanecer no cargo. Sua indicação é atribuída à cota pessoal do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que segue com boa relação com o governo.