23/09/2025
Universo POP
Ex-morador de rua que viveu 5 anos na rodoviária se forma em Direito
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar

Assalto em loja de celulares dentro do shopping causa correria em Cruzeiro do Sul

Segurança age rápido e um suspeito é detido durante assalto em loja de celulares

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Na tarde desta terça-feira, 23, um assalto foi registrado no shopping da cidade, em Cruzeiro do Sul. Dois homens invadiram uma loja de celulares localizada dentro do centro comercial e anunciaram o crime, causando correria entre clientes e funcionários.

Shopping de Cruzeiro do Sul onde ocorreu o assalto na tarde desta terça-feira/Foto: Reprodução

De acordo com informações preliminares, a ação foi interrompida pela rápida reação da equipe de segurança. Um dos suspeitos foi detido ainda no local, enquanto o outro conseguiu fugir e segue sendo procurado.

Interior do shopping onde ocorreu o assalto/Foto: Reprodução

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região para tentar localizar o foragido. Até o momento, não há registros de feridos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost