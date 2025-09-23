Assalto em loja de celulares dentro do shopping causa correria em Cruzeiro do Sul

Na tarde desta terça-feira, 23, um assalto foi registrado no shopping da cidade, em Cruzeiro do Sul. Dois homens invadiram uma loja de celulares localizada dentro do centro comercial e anunciaram o crime, causando correria entre clientes e funcionários.

De acordo com informações preliminares, a ação foi interrompida pela rápida reação da equipe de segurança. Um dos suspeitos foi detido ainda no local, enquanto o outro conseguiu fugir e segue sendo procurado.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região para tentar localizar o foragido. Até o momento, não há registros de feridos.