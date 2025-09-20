Assalto violento em supermercado assusta moradores do bairro Aeroporto Velho em Cruzeiro do Sul

Na tarde deste sábado (20), um assalto ousado e violento deixou clientes e funcionários em pânico em um supermercado localizado no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com testemunhas, os criminosos entraram no estabelecimento se passando por clientes, chegando a atender algumas pessoas para despistar suspeitas. Logo em seguida, anunciaram o assalto e se dirigiram até a gerência.

Durante a ação, funcionários foram agredidos. Uma atendente teve os cabelos puxados e outro trabalhador foi brutalmente atacado com chutes. Os assaltantes roubaram dinheiro e objetos do local antes de fugirem a pé, em direção a uma quadra coberta no mesmo bairro.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos nem registros de prisão. A Polícia Militar foi acionada e a investigação está em andamento para tentar localizar os envolvidos no crime.

Veja o vídeo: