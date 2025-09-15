Assédio em festa universitária gera mobilização da comunidade acadêmica e repúdio coletivo

Durante uma festa universitária do curso de Nutrição da Universidade Federal do Acre, ocorrida no último sábado (13), a vice-presidente da Atlética Strix (de Letras e Pedagogia – UFAC), Yohanna Marjorie, sofreu um episódio de assédio que mobilizou a comunidade acadêmica.

Em resposta, tanto o Centro Acadêmico de Bacharel em Educação Física (CABEF) quanto a própria Atlética Strix emitiram notas repudiando o ocorrido e reafirmando o compromisso com ambientes seguros e respeitosos dentro da universidade.

O CABEF publicou uma nota oficial manifestando repúdio a “todo e qualquer ato de assédio” e declarou apoio à vice-presidente da Strix, reafirmando seu direito de atuar em um ambiente seguro. A nota ressalta que comportamentos abusivos não serão tolerados e que a responsabilização de quem pratica tais atos é necessária, reforçando o compromisso com a promoção de relações éticas e ambientes livres de violência e opressão.

A Atlética Strix também se posicionou, classificando o assédio como crime e enfatizando que não se trata de mal-entendido ou excesso de bebida. A entidade reforçou total apoio às vítimas e destacou que nenhuma forma de assédio será tolerada. A nota ainda mencionou o apoio da Atlética Devoradora no processo de acolhimento e encaminhamento das denúncias, garantindo sigilo e segurança às vítimas, e reafirmou a importância de uma cultura universitária que respeite corpos, limites e liberdade de cada pessoa.

Em sua carta aberta, a vice-presidente da Strix detalha o impacto do ocorrido e ressalta a necessidade de expor todo tipo de violência sofrida, incentivando outras mulheres a denunciarem abusos. Ela também agradeceu o apoio recebido da diretoria da Atlética de Nutrição, de colegas, amigos e centros acadêmicos, destacando a importância de um ambiente de escuta ativa e acolhimento.

Nas redes sociais, diversos estudantes e integrantes da comunidade universitária manifestaram solidariedade, reforçando que a vítima não está sozinha e elogiando a coragem de se posicionar contra a violência de gênero. Entre os comentários, há mensagens de apoio, encorajamento e reconhecimento da importância de romper o silêncio diante de situações de assédio.

Abaixo, a carta aberta na íntegra da vice-presidente:

Carta aberta da vice-presidente da Atlética STRIX – Yohanna Marjorie dos Santos Brilhante

O ambiente universitário ultrapassa os portões na nossa universidade, principalmente com a existência das atléticas e suas festas que são, inegavelmente, uma parte primordial da vivência de um estudante dentro da UFAC.

O consumo exagerado de bebidas e o calor do momento não podem ser utilizados como desculpa para mascarar um problema recorrente nessas festas: o assédio. Ainda que tentem deslegitimar a nossa voz diariamente, impor limites aos nossos próprios corpos e violá-los sem pudor, quero que você, mulher, entenda que nós vamos resistir juntas pelo tempo que for necessário para expor todo tipo de violência que nos foi sofrida. Não existe mal entendido e muito menos má interpretação, mas existe um crime que precisa ser denunciado para que todos saibam que nossos corpos não podem pertencer a ninguém senão nós mesmas. Absolutamente tudo que ultrapasse os limites impostos por você é um abuso, e você tem o direito e o apoio necessário dentro dessa universidade para, caso se sinta confortável, denunciar o caso e encorajar outras mulheres que, por algum motivo, podem se sentir amedrontadas, como eu me senti assim que entendi o que havia acontecido comigo.

Agradeço primeiramente o apoio dado pela diretoria da Atlética de Nutrição que, não apenas apurou o caso com prontidão, como acolheu e assegurou que eu e as outras meninas não estaríamos sozinhas nesse momento que, apesar de difícil, é muito importante para reafirmar a luta contra esse crime na universidade.

Agradeço também o apoio dos alunos do curso de Nutrição, dos meus amigos pessoais, dos centros acadêmicos e de outras atléticas que me encorajaram a vir aqui enquanto vice-presidenta da Atlética STRIX reafirmar, em nome de todas as mulheres que já sofreram algum tipo de assédio no ambiente universitário, que nós não estamos sozinhas. Me ponho pessoalmente à disposição para que você, que deseja conversar, desabafar ou até expor algum tipo de situação, sinta-se à vontade em entrar em contato comigo para que eu possa ajudar da forma que melhor funcionar para você.

O meu compromisso com as lutas sociais, especialmente de violência de gênero, fazem parte da minha jornada enquanto mulher, e diante disso, eu jamais vou permanecer em silêncio.

Atenciosamente,

Yohanna Marjorie dos Santos Brilhante