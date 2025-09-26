assim-como-carol-lekker:-veja-dicas-para-curtir-uma-maratona-sexual

Carol Lekker é uma das peoas que participa de A Fazenda 17. Natural do Acre, Lekker ganhou notoriedade nacional quando participou e venceu o Miss Bumbum Brasil 2022.

A modelo, que foi indicada para a primeira roça do programa, viralizou quando revelou ter feito uma “dieta do sexo” com o namorado. O ato em questão consistia em uma maratona de 5 horas de relações sexuais ininterruptas.

A Miss Bumbum está participando de A Fazenda 17

A Pouca Vergonha já deu dicas de como fazer uma maratona sexual e, acredite, é necessário preparo: a sexóloga Gabriela Marinho, explicou que a primeira coisa a se fazer, neste caso, é conversar abertamente com quem estará com você nessa empreitada e estabelecer combinados e limites.

“Não deixe de escolher muito bem qual o ambiente que irão passar as próximas horas curtindo muito, isso vai ser muito importante para a privacidade e a tranquilidade do casal”, detalha a sexóloga.

Como aliados, Gabriela ressalta que água e lubrificante vão ajudar e muito a prolongar o seu prazer com tranquilidade.

O bem-estar sexual é considerado um dos pilares da boa saúde pela OMS

O uso de camisinhas previne, além de gravidez, diversas doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)

A atividade sexual deve ser prazerosa em todas as etapas da vida

Cuidar da saúde sexual é importante para o bem-estar mental, psicológico e emocional

Diariamente, a Pouca Vergonha, coluna de sexo do Metrópoles, traz dicas para melhorar sua vida sexual

O sexo não deve causar dor

Pessoas sexualmente ativas devem fazer exames médicos periodicamente para assegurar a saúde

Brasileiro inicia vida sexual aos 18 anos e tem, em média, 10 parceiros na vida, indica pesquisa conduzida pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP)

O sexo é considerado uma atividade física

A prática traz diversos benefícios. Queima calorias, melhora a autoestima, aumenta a qualidade do sono, diminui o estresse, colabora com a saúde cardiovascular etc

Contudo, há que se considerar que uma maratona sexual pode ser superestimada quando se pensa na transa com o conceito construído dentro de uma sociedade voltada para o homem. Desta forma, fica difícil pensar em horas de sexo como algo prazeroso.

“Nunca deixe as preliminares de lado, elas são ótimas para explorar o corpo e relaxar antes de uma noite intensa de prazer”, comenta Gabriela. “Dentro das preliminares, explore o máximo de zonas erógenas que você conseguir. Com o prazer aflorado é mais fácil acessar partes do corpo que antes ficam esquecidas e podem fazer toda a diferença.”