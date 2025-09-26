26/09/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer

Assim como Carol Lekker: veja dicas para curtir uma maratona sexual

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
assim-como-carol-lekker:-veja-dicas-para-curtir-uma-maratona-sexual

Carol Lekker é uma das peoas que participa de A Fazenda 17. Natural do Acre, Lekker ganhou notoriedade nacional quando participou e venceu o Miss Bumbum Brasil 2022.

Leia também

A modelo, que foi indicada para a primeira roça do programa, viralizou quando revelou ter feito uma “dieta do sexo” com o namorado. O ato em questão consistia em uma maratona de 5 horas de relações sexuais ininterruptas.

A Miss Bumbum está participando de A Fazenda 17

A Pouca Vergonha já deu dicas de como fazer uma maratona sexual e, acredite, é necessário preparo: a sexóloga Gabriela Marinho, explicou que a primeira coisa a se fazer, neste caso, é conversar abertamente com quem estará com você nessa empreitada e estabelecer combinados e limites.

“Não deixe de escolher muito bem qual o ambiente que irão passar as próximas horas curtindo muito, isso vai ser muito importante para a privacidade e a tranquilidade do casal”, detalha a sexóloga.

Como aliados, Gabriela ressalta que água e lubrificante vão ajudar e muito a prolongar o seu prazer com tranquilidade.

10 imagensO uso de camisinhas previne, além de gravidez, diversas doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)A atividade sexual deve ser prazerosa em todas as etapas da vidaCuidar da saúde sexual é importante para o bem-estar mental, psicológico e emocionalDiariamente, a Pouca Vergonha, coluna de sexo do <b>Metrópoles</b>, traz dicas para melhorar sua vida sexual ” title=”Diariamente, a Pouca Vergonha, coluna de sexo do <b>Metrópoles</b>, traz dicas para melhorar sua vida sexual ” src=”https://i.metroimg.com/h6jMrAJ6ZHqy5BdMMsEtCkmRG8fmziN-O6mnr6s-F-k/w:180/q:85/f:webp/plain/2022/12/30154957/sexo-silencioso.jpg” loading=”lazy”><img decoding=Fechar modal.1 de 10

O bem-estar sexual é considerado um dos pilares da boa saúde pela OMS

Getty Images2 de 10

O uso de camisinhas previne, além de gravidez, diversas doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)

Getty Images3 de 10

A atividade sexual deve ser prazerosa em todas as etapas da vida

Larry Williams/Getty Images4 de 10

Cuidar da saúde sexual é importante para o bem-estar mental, psicológico e emocional

Getty Images5 de 10

Diariamente, a Pouca Vergonha, coluna de sexo do Metrópoles, traz dicas para melhorar sua vida sexual

George Doyle/Getty Images6 de 10

O sexo não deve causar dor

Getty Images7 de 10

Pessoas sexualmente ativas devem fazer exames médicos periodicamente para assegurar a saúde

Getty Images8 de 10

Brasileiro inicia vida sexual aos 18 anos e tem, em média, 10 parceiros na vida, indica pesquisa conduzida pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP)

Getty Images 9 de 10

O sexo é considerado uma atividade física

Mizuno K/Pexels10 de 10

A prática traz diversos benefícios. Queima calorias, melhora a autoestima, aumenta a qualidade do sono, diminui o estresse, colabora com a saúde cardiovascular etc

Adam Kontor/Pexels

 

Contudo, há que se considerar que uma maratona sexual pode ser superestimada quando se pensa na transa com o conceito construído dentro de uma sociedade voltada para o homem. Desta forma, fica difícil pensar em horas de sexo como algo prazeroso.

“Nunca deixe as preliminares de lado, elas são ótimas para explorar o corpo e relaxar antes de uma noite intensa de prazer”, comenta Gabriela. “Dentro das preliminares, explore o máximo de zonas erógenas que você conseguir. Com o prazer aflorado é mais fácil acessar partes do corpo que antes ficam esquecidas e podem fazer toda a diferença.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost