26/09/2025
Assis Brasil realiza nesta sexta a escolha da Rainha do Rodeio da 1ª ExpoFronteira

Evento conta com desfile de candidatas, shows locais e promete agitar a primeira noite do evento

A cidade de Assis Brasil está em clima de festa com a realização da primeira edição da ExpoFronteira, que acontece nesta sexta-feira (26). Um dos momentos mais aguardados do evento é a escolha da Rainha do Rodeio, que contará com um desfile especial das candidatas Bruna Gadelha, Keury Souza, Fernanda Gifone, Natailane Silva e Sandy.

Assis Brasil realiza nesta sexta a escolha da Rainha do Rodeio na 1ª Expo Fronteira. Foto: Reprodução

A competição promete agitar o público e eleger não apenas a Rainha, mas também a Princesa do Rodeio e a Madrinha dos Peões. O desfile está marcado para às 20h e será seguido por um show ao vivo da dupla Cristiano Paulo e Daniel, garantindo uma noite de muita música e animação.

Além da escolha das representantes do rodeio, o evento contará com apresentações de bandas locais, valorizando os artistas da região e promovendo a cultura do município. A Expo Fronteira nasce com a proposta de se tornar um marco anual no calendário de eventos de Assis Brasil.

A prefeitura convida toda a população a participar da festa, celebrar a cultura regional e prestigiar esse momento inédito. “É hoje! Preparativos a todo o vapor para a escolha da Rainha do Rodeio da primeira Expo Fronteira”, destacou a organização em publicação nas redes sociais.

Veja o vídeo:

