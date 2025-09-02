ASSISTA AO VIVO: julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF

O Brasil está diante de um dos momentos mais decisivos da sua história recente: começou nesta terça-feira (2 de setembro) o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Ele enfrenta uma série de acusações graves — entre elas tentativa de golpe de Estado, formação de organização criminosa armada e abolição violenta do Estado Democrático de Direito — que podem resultar em uma pena combinada superior a 40 anos de prisão.



Como assistir ao vivo

As sessões estão ocorrendo na Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Você poderá acompanhar o julgamento ao vivo por diferentes canais:

• TVT transmite todas as sessões ao vivo, tanto na TV aberta quanto via YouTube.

• Canais oficiais do STF e TV Justiça no YouTube também fazem a transição ao vivo.

• CNN Brasil cobre o julgamento com cronograma completo e análises especializadas.

Confira os principais horários das sessões:

Data Manhã Tarde 2 de setembro 9h às 12h 14h às 19h 3 de setembro 9h às 12h — 9 de setembro 9h às 12h 14h às 19h 10 de setembro 9h às 12h — 12 de setembro 9h às 12h 14h às 19h

Contexto e possíveis desfechos

• O julgamento está sendo conduzido em caráter histórico e finalizado até 12 de setembro, conforme decidido pelo STF.

• Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar e monitorado por tornozeleira eletrônica, segue sob vigilância reforçada para evitar risco de fuga.

• Uma eventual condenação pode resultar em pena acima de 40 anos — embora especialistas ressaltem que penas tão longas dificilmente são cumpridas integralmente, e que a lei prevê progressão de regime.

• Juristas também indicam cenários possíveis como prisão domiciliar permanente, devido à idade e à saúde de Bolsonaro, mesmo em caso de condenação.

⸻

Por que esse julgamento importa

Além de julgar um ex-presidente, o STF avalia se houve um plano estruturado para golpe de Estado — uma acusação sem precedentes na democracia brasileira. O resultado terá impacto profundo no sistema político e na confiança pública nas instituições do país.

Fique ligado, pois o desfecho pode redefinir rumos políticos e legais no Brasil, e você pode acompanhar tudo ao vivo.

ASSISTA: