Assumiram? Zé Felipe e Ana Castela aumentam rumores após post igual

Os rumores de um possível romance entre Ana Castela e Zé Felipe ganharam força na madrugada desta quarta-feira (17/9). Isso porque os dois postaram, praticamente no mesmo horário, registros montados a cavalo e usaram a mesma música de fundo: You’re Still the One, clássico de Shania Twain que fala sobre um amor que supera tudo.

A coincidência chamou a atenção dos fãs, que lotaram as redes sociais com especulações sobre um suposto affair entre os artistas. “Se não é indireta, não sei o que é”, escreveu uma seguidora. “Casalzão sertanejo vindo aí?”, questionou outro internauta.

Leia também

Os dois ainda não confirmaram o relacionamento, mas a escolha da canção romântica e a sintonia das postagens reforçaram os boatos.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Ana Castela

Reprodução/Instagram 2 de 5

Zé Felipe

Reprodução/Instagram 3 de 5

Ana Castela e Zé Felipe.

Reprodução/Redes sociais. 4 de 5

Zé Felipe e Ana Castela.

Reprodução/Internet. 5 de 5

Os rumores de um romance entre Zé Felipe e Ana Castela só aumentam

Instagram/Reprodução

Vale lembrar que Zé Felipe é ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca, com quem tem três filhos. O casal oficializou o divórcio em julho deste ano.

Já Ana Castela está solteira desde o fim do namoro com o cantor Gustavo Mioto, anunciado em 2023. Desde então, a boiadeira segue focada na carreira.