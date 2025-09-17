Assumiram? Zé Felipe e Ana Castela aumentam rumores após post igual

Os rumores de um possível romance entre Ana Castela e Zé Felipe ganharam força na madrugada desta quarta-feira (17/9). Isso porque os dois postaram, praticamente no mesmo horário, registros montados a cavalo e usaram a mesma música de fundo: You’re Still the One, clássico de Shania Twain que fala sobre um amor que supera tudo.
A coincidência chamou a atenção dos fãs, que lotaram as redes sociais com especulações sobre um suposto affair entre os artistas. “Se não é indireta, não sei o que é”, escreveu uma seguidora. “Casalzão sertanejo vindo aí?”, questionou outro internauta.
Os dois ainda não confirmaram o relacionamento, mas a escolha da canção romântica e a sintonia das postagens reforçaram os boatos.
Vale lembrar que Zé Felipe é ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca, com quem tem três filhos. O casal oficializou o divórcio em julho deste ano.
Já Ana Castela está solteira desde o fim do namoro com o cantor Gustavo Mioto, anunciado em 2023. Desde então, a boiadeira segue focada na carreira.