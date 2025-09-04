“Astronauta em apuros”: idosa perde US$ 6,7 mil em golpe virtual

Uma idosa de 80 anos, moradora de Hokkaido (Japão), caiu em um golpe online e perdeu US$ 6.700 (cerca de R$ 36,5 mil). O estelionatário se passou por astronauta e alegou estar em perigo no espaço, dizendo precisar de dinheiro para adquirir oxigênio e sobreviver fora da Terra.

Segundo o relato, o contato começou pelas redes sociais, em julho. O golpista tentou seduzir a idosa e, em seguida, enviou mensagens dramáticas: dizia que sua nave estava “sob ataque”, que não tinha como retornar e que precisava de ajuda imediata. Convencida, a vítima realizou a transferência — e só depois descobriu que havia sido enganada.

O caso reacende o alerta para os chamados “golpes românticos” e perfis falsos de celebridades ou de pessoas com profissões que inspiram confiança. Situações semelhantes já ocorreram em outros países, como o episódio de uma francesa que perdeu quantia milionária ao acreditar num perfil que se passava por um ator famoso.

Como se proteger

Desconfie de pedidos de dinheiro de pessoas conhecidas somente online.

Verifique perfis (sinais de fake: poucas fotos, datas incoerentes, erros graves de idioma).

Nunca transfira valores sem confirmar a identidade por outros meios oficiais.

Denuncie perfis suspeitos às plataformas e às autoridades locais.

📌 Fonte: Sky News

✍️ Redigido por ContilNet