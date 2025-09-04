“Astronauta em apuros”: idosa perde US$ 6,7 mil em golpe virtual

Criminoso fingiu ser astronauta preso no espaço e convenceu a vítima de 80 anos a transferir dinheiro para “comprar oxigênio”

Uma idosa de 80 anos, moradora de Hokkaido (Japão), caiu em um golpe online e perdeu US$ 6.700 (cerca de R$ 36,5 mil). O estelionatário se passou por astronauta e alegou estar em perigo no espaço, dizendo precisar de dinheiro para adquirir oxigênio e sobreviver fora da Terra.

Arte Metrópoles

Segundo o relato, o contato começou pelas redes sociais, em julho. O golpista tentou seduzir a idosa e, em seguida, enviou mensagens dramáticas: dizia que sua nave estava “sob ataque”, que não tinha como retornar e que precisava de ajuda imediata. Convencida, a vítima realizou a transferência — e só depois descobriu que havia sido enganada.

O caso reacende o alerta para os chamados “golpes românticos” e perfis falsos de celebridades ou de pessoas com profissões que inspiram confiança. Situações semelhantes já ocorreram em outros países, como o episódio de uma francesa que perdeu quantia milionária ao acreditar num perfil que se passava por um ator famoso.

Como se proteger

  • Desconfie de pedidos de dinheiro de pessoas conhecidas somente online.

  • Verifique perfis (sinais de fake: poucas fotos, datas incoerentes, erros graves de idioma).

  • Nunca transfira valores sem confirmar a identidade por outros meios oficiais.

  • Denuncie perfis suspeitos às plataformas e às autoridades locais.

📌 Fonte: Sky News
✍️ Redigido por ContilNet

