29/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Ataque a tiros em Igreja Mórmon deixa ao menos um morto, em Michigan

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ataque-a-tiros-em-igreja-mormon-deixa-ao-menos-um-morto,-em-michigan


Logo Agência Brasil

Um homem dirigiu seu veículo contra as portas da frente de uma Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, no Michigan, e atirou em pelo menos dez pessoas, matando uma delas, informou a polícia local neste domingo (28).

O atirador saiu do veículo disparando uma arma de assalto, disse o chefe de polícia de Grand Blanc, William Renye. Ele acrescentou que centenas de pessoas estavam na igreja, que pegou fogo com a colisão do veículo.

Notícias relacionadas:

A fumaça saía do prédio enquanto os bombeiros combatiam o incêndio com jatos de água, e caminhões de bombeiros e veículos de emergência estavam estacionados nas proximidades, mostraram imagens nas redes sociais.

As autoridades acreditam que vão encontrar mais vítimas nos escombros, disse Renye.

A polícia não divulgou imediatamente o nome do suspeito, que morreu no local em uma troca de tiros com dois policiais que correram para a igreja, disse o chefe de polícia. Renye o descreveu como um homem de 40 anos de Burton, Michigan.

“Meu coração está partido pela comunidade de Grand Blanc”, disse a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, em um comunicado publicado nas redes sociais.

“Violência em qualquer lugar, especialmente em locais de culto, é inaceitável”, acrescentou.

Autoridades nacionais, incluindo a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, e o presidente Donald Trump, fizeram postagens sobre o tiroteio.

“Tal violência em um local de culto é de partir o coração e assustadora”, postou Bondi no X.

Em uma declaração no Truth Social, Trump disse que o tiroteio “parece ser mais um ataque direcionado a cristãos nos Estados Unidos da América” e disse que o FBI estava no local.

“ESTA EPIDEMIA DE VIOLÊNCIA EM NOSSO PAÍS DEVE ACABAR, IMEDIATAMENTE!”, escreveu ele, em letras maiúsculas.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é informalmente conhecida como Igreja Mórmon.

Grand Blanc, uma cidade de 7,7 mil habitantes, está localizada a cerca de 97 quilômetros a noroeste de Detroit.

*Reportagem adicional de Joseph Tanfani em Nova York e Rebecca Cook em Grand Blanc

É proibida a reprodução deste conteúdo

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost