Ataque cibernético interrompe operações em aeroportos da Europa

Um ataque cibernético a um provedor de serviços de check-in e embarque interrompeu as operações em vários grandes aeroportos da Europa neste sábado (20). Entre os terminais atingidos estão Heathrow, em Londres, o de Bruxelas e o de Berlim.

Na Bélgica, passageiros do aeroporto internacional de Bruxelas aguardavam informações sobre atrasos e interrupções de voos. A porta-voz do terminal disse à emissora RTL que o check-in e o embarque estavam sendo feitos manualmente até que uma solução fosse encontrada e, até agora, 10 voos foram cancelados e 17 atrasados ​​em mais de uma hora.

A Collins Aerospace, que fornece sistemas de check-in e embarque para diversas companhias aéreas em vários aeroportos ao redor do mundo, está enfrentando um problema técnico que pode causar atrasos para os passageiros que partem, informou o Aeroporto de Heathrow, em Londres, após alertar sobre atrasos.

O Berlin Brandenburg também relatou problemas técnicos, que causaram maiores tempos de espera no aeroporto alemão.

A RTX, controladora da Collins Aerospace, disse que tomou conhecimento de uma “interrupção relacionada à segurança cibernética” em seu software em aeroportos selecionados, sem identificá-los.

“O impacto se limita ao check-in eletrônico do cliente e ao despacho de bagagem e pode ser mitigado com operações de check-in manual”, disse a empresa em um comunicado por e-mail, acrescentando que estava trabalhando para corrigir o problema o mais rápido possível.