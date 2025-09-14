Ataque hacker: PF prende grupo que drenou bilhões via Pix em minutos

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante oito membros da quadrilha responsável por coordenar o rombo que drenou bilhões via Pix em minutos — um dos maiores ataques hackers já registrados contra o sistema financeiro nacional.

Os membros do grupo, apontado como responsável por fraudes bancárias que desviaram mais de R$ 1 bilhão de instituições financeiras, por meio de acessos indevidos ao sistema de pagamentos instantâneos (Pix), foram presos na sexta-feira (12/9), em São Paulo (SP).

Segundo a PF, o grupo é suspeito de praticar fraudes bancárias contra instituições financeiras, na tentativa de subtração de valores do Arranjo de Pagamento Instantâneo (PIX), mediante acesso indevido à conta PI mantida por instituições financeiras junto ao Banco Central.

As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas, e os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa e tentativa de furto qualificado por meio eletrônico.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos. A PF destacou seu compromisso no combate às fraudes eletrônicas e à proteção do sistema financeiro nacional.