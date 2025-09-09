Ativista do DF grava vídeo após drone atacar barco a caminho de Gaza

O ativista brasiliense pró-Palestina Thiago Ávila gravou um vídeo após um drone atacar barco a caminho de Gaza nesta segunda-feira (8/9). A embarcação faz parte de uma frota que leva ajuda humanitária a Gaza e conta com o ativista e com a sueca Greta Thunberg.

“Durante a vigília noturna, as pessoas viram um drone se aproximando e lançando um dispositivo explosivo na proa”. Thiago disse que o barco está atracado a 150 metros do porto em Túnis, na capital da Tunísia.

Ainda no depoimento, ele afirmou que as pessoas levaram cinco minutos para apagar o fogo no barco e que toda tripulação está bem.

Ataque de drone

Uma câmera de segurança na embarcação Family Boat registrou o momento em que o barco do Global Sumud Flotilla (GSF) foi atacado por um drone.

O barco tinha uma bandeira de Portugal e seis tripulantes a bordo no momento do ataque. Ninguém ficou ferido e o fogo foi controlado.

Ao Metrópoels, a esposa de Thiago, Lara Souza, disse conversou com o ativista em uma ligação rápida e que ele está bem. “Não consegui entender ainda quem estava a bordo. Só recebi a notícia de que estão bem”, disse.

A Global Sumud Flotilla (GSF), coalização responsável pelo barco Family confirmou a informação. De acordo com comunicado, uma embarcação passava pela Tunísia, já voltando de Gaza, quando foi atingida.

O vídeo abaixo mostra o barco atacado em alto mar. O narrador comenta: “Acabaram de explodir um dos nossos barcos aqui. Eu estava aqui dormindo e acabei de ver uma explosão aqui nos barcos”.

Assista:

Os tripulantes, porém, estão seguros. Ainda não se sabe a autoria do ataque.

O barco em questão partiu de Barcelona, na Espanha, em 31 de agosto rumo a Gaza. O objetivo era criar um corredor de ajuda humanitária para a Palestina. Ao todo, 80 barcos, de 44 países, compõem a nova tentativa de levar ajuda para a região atacada.

É a segunda vez que Ávila embarca rumo a Gaza. Em junho deste ano, o ativista esteve a bordo do barco Madleen ao lado de outros 11 ativistas internacionais. O grupo, porém, foi detido dias depois pelo exército israelense, que os conduziu para uma prisão antes de deportá-los aos seus respectivos países.

Quem é Thiago Ávila

O brasiliense, de 38 anos, era um dos integrantes da Coalizão Flotilha da Liberdade, cujo objetivo é levar ajuda humanitária à Palestina.

Ele começou a jornada como ativista em 2005 e já esteve no Líbano, onde mostrou, em fevereiro último, como as cidades do país ficaram após ataques de Israel.

Ávila também compartilha nas mídias sociais relatos sobre os projetos dos quais participa e mostra a realidade de regiões em contexto de guerra.

Em 2024, o ativista compareceu ao velório do líder do grupo Hezbollah, Seyyed Hassan Nasrallah, e participou de uma conferência internacional em Teerã, capital do Irã, onde prestou condolências aos iranianos e ao país pelo falecimento do então presidente, Ebrahim Raisi, em maio passado.

Ainda naquele ano, Ávila viajou com outros ativistas em um barco até Gaza, também para levar ajuda humanitária à região. Contudo, novamente, a missão não pôde ser concluída.