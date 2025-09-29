29/09/2025
Atleta acreana de vôlei, de 20 anos, morre em Rio Branco; amigos lamentam a perda

Rayssa Lopes, atleta de vôlei, de 20 anos, morreu no domingo (28) em Rio Branco. Segundo informações, a causa da morte teria sido por complicações causadas por malária.

O velório ocorre no Cemitério Morada da Paz, com o sepultamento previsto para as 15 horas desta segunda-feira (29).

Rayssa teria morrido por complicações da malária/Foto: Reprodução

Amigos da jovem expressaram condolências e lamentaram a morte nas redes sociais. Uma das mensagens destacava a personalidade e os sonhos de Rayssa:

“Você era uma menina cheia de sonhos, sempre me falou dos seus sonhos e objetivos. Você vai fazer muita falta para todos nós. Obrigado por todos os momentos, Rayssa. Descanse em paz ao lado do papai do céu, te amo!”, escreveu um amigo.

Não foram divulgadas informações adicionais sobre o tratamento da vítima ou sobre familiares.

