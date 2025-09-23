23/09/2025
Atleta acreano desiste do Mundial de Taekwondo por risco de desfiliação da CBTKD

Caso a desfiliação fosse confirmada, Bryan perderia toda a pontuação acumulada no ranqueamento olímpico e mundial, comprometendo a carreira internacional do jovem

O taekwondista acreano Bryan Azevedo, de 14 anos, está fora do Mundial da World Taekwondo Peace Federation (WTPF), marcado para ocorrer entre os dias 9 e 12 de outubro, em Arujá (SP). O jovem atleta, convidado pela própria organização do evento, desistiu da disputa após risco de desfiliação da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

Bryan Azevedo, taekwondista acreano/ Foto: Levy Azevedo/Arquivo pessoal

O impasse teve início após uma denúncia formalizada pela Federação de Taekwondo do Estado do Acre (Feteac) junto à CBTKD, no dia 11 de agosto. A entidade acusa Bryan Azevedo de participações “irregulares e reiteradas” em competições da Liga Nacional e da Liga Acreana de Taekwondo, entidades não reconhecidas pelo Sistema Oficial do Desporto.

O pai e treinador do atleta, mestre Levy Azevedo, que também preside a Liga Acreana de Taekwondo, confirmou que após diálogos com a Feteac e consultas jurídicas, optou por cancelar a participação do filho.

“A gente chegou a um consenso. Não é melhor ficar arriscando o Bryan. Além de ser um atleta da Seleção, o Bryan tem pontuação no ranking olímpico e mundial. Para participar desse Mundial, o Bryan teria que automaticamente ser desfiliado. Vamos abortar, não vamos arriscar “, disse Levy Azevedo ao GE Acre.

Segundo ele, caso a desfiliação fosse confirmada, Bryan perderia toda a pontuação acumulada no ranqueamento olímpico e mundial, comprometendo a carreira internacional do jovem.

Apesar da ausência de Bryan, o Acre terá quatro representantes no Mundial da WTPF: Jonas Máximo, Dayvid Alves, Ailana Santos e Pietra Louize. Os atletas conquistaram a vaga durante o Campeonato Brasileiro – Regional Norte, realizado em agosto, em Rio Branco. Outros 12 taekwondistas acreanos também vão disputar a Copa América, marcada para o mesmo período e local.

