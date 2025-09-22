Atleta de Cruzeiro do Sul conquista 1º lugar no Campeonato Acreano de Motocross, em Sena

O piloto Roberto Marinho, de Cruzeiro do Sul, garantiu o lugar mais alto do pódio na quarta etapa do Campeonato Acreano de Motocross, realizada neste fim de semana em Sena Madureira. O atleta venceu na categoria Nacional Pró, considerada a principal da competição, que reuniu competidores de diversas cidades do Acre e também de Rondônia.

Roberto participou do campeonato com patrocínio da equipe Kavuka, de Rio Branco, e de Neco do Cine Romeu, de Cruzeiro do Sul.

O evento atraiu grande público e contou com disputas acirradas. Com a vitória, Roberto Marinho segue na briga pelo título da temporada.