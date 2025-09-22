Atleta de Cruzeiro do Sul é um dos campeões paulista de Kung Fu e mira o campeonato brasileiro

O atleta Thiago Silva, conhecido como Gladiador, faixa marrom de kickboxing e faixa verde de Kung Fu pela Liga Acreana de Kung Fu, representante da academia Dojô Evolução, foi um dos grandes destaques do 31º Campeonato Paulista de Kung Fu, realizado em São Paulo. Natural de Cruzeiro do Sul (AC) e também representante do município de Marechal Thaumaturgo, Thiago conquistou uma das medalhas na categoria amador na modalidade Sanda, também conhecida como boxe chinês, na categoria peso pesado.

Aluno do professor Talmo Cordeiro, Thiago celebrou a vitória com orgulho e destacou a importância do seu mestre na trajetória como atleta.

“É um prazer poder representar o Acre, especialmente a nossa cidade de Cruzeiro do Sul. Tudo que aprendi e tudo que sou dentro das artes marciais devo ao sensei Talmo. Ele me lapidou na fornalha dos gladiadores”, declarou.

Com a vitória no campeonato paulista, Thiago agora foca seus treinamentos para o Campeonato Brasileiro de Kung Fu, onde buscará uma vaga no Panamericano da modalidade.

“Certamente vamos em busca de novas medalhas e de representar, com honra, nossa querida cidade”, afirmou o atleta.

A conquista reforça o crescimento das artes marciais no Acre e destaca o potencial de jovens talentos da região em competições nacionais e internacionais.