Atletas acreanos de 14 a 15 anos competem nos Jogos da Juventude 2025, em Brasília

A acreana Luísa Souza de Assis, de 15 anos, representa o estado nos Jogos da Juventude 2025, que acontecem em Brasília entre os dias 11 e 13 de setembro. Ela conquistou a vaga após vencer a etapa estadual do tênis de mesa e viajou acompanhada do pai, Railson Pontes.

Segundo Railson, a classificação veio após um bom desempenho nas seletivas. “Como ela ganhou a etapa estadual de classificação, veio representando o Acre. Eram para vir duas atletas, mas a Lauriane, que ficou em segundo, não pôde vir. No feminino ficou só a Luísa, e no masculino vieram o Juan e o Kaique”, explicou.

A atleta treina na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco. O pai destaca que a evolução tem sido rápida. “Ela começou a jogar em 2024 e agora, em 2025, já melhorou bastante. Evoluiu na técnica, ganhou experiência nas etapas da federação e está jogando bem”, afirmou.

Mesmo reconhecendo as dificuldades, Railson valoriza o empenho da filha. “Tenho muito orgulho dela porque está treinando de verdade, por iniciativa própria. Eu digo sempre: o importante é controlar o esforço que se aplica, porque o resultado é consequência. Nesse ponto, ela tem se dedicado bastante”, disse.

Sobre as chances na competição, ele adota cautela. “A expectativa de medalha é difícil, porque o nível das atletas de outros estados é muito alto. A gente treina só duas vezes por semana, enquanto quem está no alto rendimento treina quatro ou cinco. Mas temos uma expectativa boa de que ela faça bons jogos”, ressaltou.

O pai também destaca a importância do esporte. “É um esporte de muita técnica, precisão, pensamento rápido e agilidade. Para recriação é divertido, mas quando chega no nível de competição a dificuldade aumenta bastante. Mesmo assim, está sendo uma experiência muito boa para ela”, concluiu.