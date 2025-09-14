Atlético-MG e Santos empatam pelo Brasileirão em jogo caótico

Atlético-MG e Santos empataram em 1 x 1, neste domingo (14/9). O jogo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi disputado na Arena MRV.

Com o resultado, o Atlético-MG fica na 13ª posição, com 25 pontos, enquanto o Santos aparece em 15º, com 23.

O jogo

A partida começou com um susto para os santistas. No primeiro minuto de jogo, Neymar prendeu o tornozelo no gramado e caiu. Ele deixou o campo, reforçou a proteção na “botinha” que protege o tornozelo esquerdo e voltou para a partida.

Depois, Zé Ivaldo, zagueiro do Santos, foi expulso aos nove minutos do 2º tempo, após segundo cartão amarelo por falta em Hulk. Na sequência, Gabriel Brazão dividiu a bola com Igor Gomes, meia do Atlético-MG. No entanto, o joelho do jogador pegou na cabeça do goleiro santista e acabou fazendo um galo enorme.

O goleiro tentou ficar em campo, levou gol de Igor Gomes, mas desabou em campo e precisou sair de maca. Confira:

Gabriel Brazão ficou com galo na cabeça após dividida com Igor Gomes

Ele tentou seguir em campo, levou gol, momentos depois desabou novamente e precisou sair de maca

No fim, aos 40 minutos do segundo tempo, Tiquinho Soares converteu pênalti e voltou a marcar após um jejum de cinco meses.