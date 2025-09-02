Atlético-MG oficializa o retorno do técnico Jorge Sampaoli

Na noite desta terça-feira (2/9), o Atlético-MG anunciou a contratação de Jorge Sampaoli. Esta será a sua segunda passagem do treinador pelo clube. O argentino assinou com a equipe mineira até o final de 2027. O técnico chega ao Galo para substituir Cuca, que deixou o comando da equipe na última sexta-feira (29/8).

Confira o anuncio oficial de Jorge Sampaoli como novo técnico do Atlético-MG:

Ele está de volta! CAMpeão Mineiro em 2020, Jorge Sampaoli retorna para a sua segunda passagem como comandante Alvinegro! Com 65 anos e grandes trabalhos no currículo, o técnico assina vínculo válido até o final de 2027!

Está será a quarta passagem de Sampaoli no Brasil. No Atlético-MG foi campeão do Mineiro em 2020. Em 2019, o argentino treinou o Santos. Já em 2023, teve passagem turbulenta pelo Flamengo.

Sampaoli chega ao Galo após curto trabalho no Rennes, da França. Por lá, o treinador argentino fez 10 jogos, foram três vitórias e sete derrotas.

Último time de Sampaoli foi o Rennes, da França

Está será a segunda passagem de Sampaoli pelo Atlético-MG

No Chile, Sampaoli teve sua era mais vitoriosa como treinador

Mesmo sendo argentino, os seus trabalhos mais marcantes foram no Chile. Em 2011, Sampaoli conquistou a Copa Sul-Americana de 2011 com a Universidad de Chile, o único título continental da equipe. Na seleção chilena, o treinador ficou de 2012 até 2016. Por lá, conquistou a primeira Copa América da história do país.