Atlético-MG oficializa o retorno do técnico Jorge Sampaoli

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
atletico-mg-oficializa-o-retorno-do-tecnico-jorge-sampaoli

Na noite desta terça-feira (2/9), o Atlético-MG anunciou a contratação de Jorge Sampaoli. Esta será a sua segunda passagem do treinador pelo clube. O argentino assinou com a equipe mineira até o final de 2027. O técnico chega ao Galo para substituir Cuca, que deixou o comando da equipe na última sexta-feira (29/8).

Leia também

Confira o anuncio oficial de Jorge Sampaoli como novo técnico do Atlético-MG:

Ele está de volta! 🔙🇦🇷

CAMpeão Mineiro em 2020, Jorge Sampaoli retorna para a sua segunda passagem como comandante Alvinegro! Com 65 anos e grandes trabalhos no currículo, o técnico assina vínculo válido até o final de 2027! 💪🏼

Agora é sem distanciamento social: estaremos… pic.twitter.com/7TJXzjUE46

— Atlético (@Atletico) September 3, 2025

Está será a quarta passagem de Sampaoli no Brasil.  No Atlético-MG foi campeão do Mineiro em 2020. Em 2019, o argentino treinou o Santos. Já em 2023, teve passagem turbulenta pelo Flamengo.

Sampaoli chega ao Galo após curto trabalho no Rennes, da França. Por lá, o treinador argentino fez 10 jogos, foram três vitórias e sete derrotas.

3 imagensEstá será a segunda passagem de Sampaoli pelo Atlético-MGNo Chile, Sampaoli teve sua era mais vitoriosa como treinadorFechar modal.1 de 3

Último time de Sampaoli foi o Rennes, da França

Franco Arland/Getty Images2 de 3

Está será a segunda passagem de Sampaoli pelo Atlético-MG

Pedro Vilela/Getty Images3 de 3

No Chile, Sampaoli teve sua era mais vitoriosa como treinador

Gabriel Rossi/LatinContent via Getty Images

Mesmo sendo argentino, os seus trabalhos mais marcantes foram no Chile. Em 2011, Sampaoli conquistou a Copa Sul-Americana de 2011 com a Universidad de Chile, o único título continental da equipe. Na seleção chilena, o treinador ficou de 2012 até 2016. Por lá, conquistou a primeira Copa América da história do país.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.