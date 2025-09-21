Ato contra a PEC da Blindagem no Acre reúne pouco mais de 300 pessoas sob monitoramento da segurança pública

A mobilização deste domingo (21), que contou com pouco mais de 300 participantes, aconteceu em clima de tranquilidade e sem registros de violência. Ainda assim, a presença ostensiva da Polícia Militar do Acre (PMAC) foi um dos destaques do ato. Equipes acompanharam toda a movimentação desde a chegada dos primeiros manifestantes, posicionando viaturas em pontos estratégicos e monitorando o fluxo de pessoas.

O trânsito no entorno do espaço de concentração foi parcialmente alterado, com desvios em algumas vias para garantir a passagem segura dos participantes. Agentes de trânsito orientaram motoristas e organizaram o fluxo de veículos, minimizando transtornos durante o ato.

Além da segurança viária, ambulâncias e equipes de apoio estiveram de prontidão para atender eventuais ocorrências. O ato foi pacífico, sem confrontos ou brigas, reforçando o caráter democrático da mobilização.

A presença policial também teve papel simbólico de garantir que o direito de protesto fosse exercido em segurança, sem prejuízo ao funcionamento da cidade.

O comportamento ordeiro dos manifestantes, aliado ao acompanhamento atento das forças de segurança, contribuiu para que a manifestação transcorresse de forma organizada e pacífica.