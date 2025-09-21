PEC da Blindagem leva milhares às ruas nos grandes centros do Brasil, mas no Acre movimento foi fraco

A manifestação contra a PEC da Blindagem realizada neste domingo (21), em Rio Branco, teve início por volta das 16h30 e contou com pouco mais de 300 participantes. Após cerca de duas horas, os manifestantes começaram a deixar o local, reduzindo rapidamente o número de pessoas concentradas.

Apesar do caráter pacífico, com acompanhamento da Polícia Militar do Acre (PMAC) e sem registros de conflitos, a mobilização expôs o enfraquecimento da capacidade de mobilização da esquerda no estado.

A baixa participação também demonstra como a polarização nacional se manifesta de forma particular no Acre. Enquanto em outros estados atos semelhantes conseguiram reunir maior número de pessoas, no cenário acreano o esvaziamento precoce evidencia não apenas a força consolidada da direita nas últimas eleições, mas também a dificuldade das lideranças locais em manter a mobilização popular por longos períodos.

Essa realidade sugere que, para além da disputa contra a PEC da Blindagem, a oposição no Acre terá o desafio de reconstruir sua base social e dialogar com uma população que, nos últimos anos, sinalizou de forma clara sua preferência eleitoral.

