Ato contra PEC da Blindagem movimenta o Lago do Amor em Rio Branco; VEJA FOTOS

A mobilização contra a PEC da Blindagem e Anistia, realizada neste domingo (21), reuniu pouco mais de 300 pessoas no Lago do Amor, em Rio Branco. O encontro ocorreu de forma pacífica, sem qualquer registro de confronto ou tumulto, mas teve a segurança reforçada pela forte presença da Polícia Militar do Acre (PMAC), que acompanhou toda a movimentação.

Entre os presentes, estavam lideranças políticas, representantes de movimentos sociais e cidadãos que ergueram faixas e bandeiras em defesa da democracia e contra as propostas em discussão no Congresso. O ambiente foi marcado por discursos, palavras de ordem e a união de diferentes vozes em torno da causa.

O cenário se transformou em ponto de encontro para manifestantes de diversas idades, que compareceram para reforçar a importância da mobilização popular. A concentração foi marcada por gestos de solidariedade e pelo tom de resistência diante das pautas que geram preocupação em nível nacional.

