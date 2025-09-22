Ator faz cirurgia de emergência e Globo cancela gravações de novela

O ator Davi Malizia, intérprete de Samir na novela Êta Mundo Melhor!, da TV Globo, precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência de apendicite na última sexta-feira (19/9), após sentir fortes dores abdominais.
No dia do incidente, o jovem artista tinha 12 cenas agendadas para gravação, mas todo o cronograma precisou ser cancelado. A emissora informou que está reorganizando as gravações para evitar prejuízos à produção exibida no horário das 18h, segundo portal LeoDias.
Leia também
-
Êta Mundo Melhor!: Ernesto é linchado e termina algemado, após flagra
-
Candinho descobre segredo de Celso e arma vingança em Êta Mundo Melhor
-
Zulma é desmascarada por novo vilão de Êta Mundo Melhor!
-
Cunegundes fica sem chão com anúncio de Quinzinho em Êta Mundo Melhor
A recuperação, segundo familiares e colegas de equipe, ocorre de forma rápida. A expectativa é de que Davi receba alta hospitalar nesta segunda-feira (22/9) e retome os trabalhos já na quarta-feira (23/9).
4 imagensFechar modal.1 de 4
Ator mirim de Êta Mundo Melhor passar por cirurgia de apendicite e Globo cancela gravações da novela
Reprodução/Instagram2 de 4
Ator mirim de Êta Mundo Melhor passar por cirurgia de apendicite e Globo cancela gravações da novela
Reprodução/Instagram3 de 4
Ator mirim de Êta Mundo Melhor passar por cirurgia de apendicite e Globo cancela gravações da novela
Reprodução/Instagram4 de 4
Ator mirim de Êta Mundo Melhor passar por cirurgia de apendicite e Globo cancela gravações da novela
Reprodução/Instagram
Durante o período de internação, o ator recebeu mensagens de apoio e vídeos de incentivo de colegas de elenco, que desejaram força e uma pronta recuperação.