Ator faz cirurgia de emergência e Globo cancela gravações de novela

O ator Davi Malizia, intérprete de Samir na novela Êta Mundo Melhor!, da TV Globo, precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência de apendicite na última sexta-feira (19/9), após sentir fortes dores abdominais.

No dia do incidente, o jovem artista tinha 12 cenas agendadas para gravação, mas todo o cronograma precisou ser cancelado. A emissora informou que está reorganizando as gravações para evitar prejuízos à produção exibida no horário das 18h, segundo portal LeoDias.

A recuperação, segundo familiares e colegas de equipe, ocorre de forma rápida. A expectativa é de que Davi receba alta hospitalar nesta segunda-feira (22/9) e retome os trabalhos já na quarta-feira (23/9).

Ator mirim de Êta Mundo Melhor passar por cirurgia de apendicite e Globo cancela gravações da novela

Ator mirim de Êta Mundo Melhor passar por cirurgia de apendicite e Globo cancela gravações da novela

Ator mirim de Êta Mundo Melhor passar por cirurgia de apendicite e Globo cancela gravações da novela

Ator mirim de Êta Mundo Melhor passar por cirurgia de apendicite e Globo cancela gravações da novela

Durante o período de internação, o ator recebeu mensagens de apoio e vídeos de incentivo de colegas de elenco, que desejaram força e uma pronta recuperação.