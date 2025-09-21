ator-luis-miranda-bate-boca-com-mulher-durante-protesto-contra-pec-da-blindagem

Durante protesto contra a PEC da Blindagem e contra projeto de anistia aos condenados no 8 de janeiro, manifestação realizada na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o ator Luis Miranda foi flagrado em uma discussão acalorada com uma manifestante. O bate-boca, que incluiu troca de ofensas e acusações de racismo, chamou atenção de quem passava por lá. O artista estava acompanhado dos colegas Sérgio Guizé e Jeniffer Nascimento.

No vídeo obtido com exclusividade pelo portal LeoDias, é possível ouvir parte do diálogo entre o ator e uma manifestante, que começou a trocar provocações com ele durante o ato realizado neste domingo (21/9).

Luis Miranda bate-boca com mulher em manifestação política
Sérgio Guizé e Jennifer Nascimento também estavam no local
Manifestação em São Paulo, na Avenida Paulista
Manifestação em Brasília
Luís Miranda e Bianca Byington

O registro tem início com Luis Miranda questionando a mulher, que rebate dizendo que ele deveria ir para casa. O ator responde que não sairia dali, chamando a manifestante de “otária”. Ela retruca chamando-o de “porco”, ao que Luis volta a ofender. O bate-boca seguiu em meio a vaias do público para a mulher, supostamente uma eleitora contrária às pautas da esquerda política.

Na sequência, Sérgio Guizé, que acompanhava a cena, diz que a mulher é racista, sendo reforçado por Luis, que gritou: “Cai fora, racista!”.

Não há informações precisas sobre o que teria motivado o embate inicial entre Luis Miranda e a manifestante. O episódio ocorreu em meio ao clima tenso do ato, que reuniu cerca de 41.800 pessoas em seu momento de pico na orla de Copacabana, segundo levantamento do Monitor do Debate Político, em parceria com a ONG More in Common (Cebrap).

Antes de sair de casa para o protesto, em seus stories no Instagram, Luis convocou os seguidores para se unirem ao protesto contra o que chama de “PEC da Bandidagem”. O ator destacou a importância de uma resposta nacional à proposta, afirmando que o Brasil “não suporta mais desmandos” nem o avanço da criminalidade. “Vamos dizer um ‘não’ para um Congresso autoritário que não vota em questões que são cruciais para nós brasileiros, como isenção do Imposto de Renda, como jornada 5/2… um monte de benefício, mas têm tempo para votar urgente uma PEC que vai proteger eles contra crimes que não podem ser julgados”, finalizou.

Eleitores do espectro da esquerda política têm criticado a chamada PEC da Blindagem por considerar que o texto amplia o foro privilegiado, dificulta a abertura de ações penais contra parlamentares e até resgata voto secreto em casos disciplinares. Já o projeto de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro é visto como tentativa de absolver Jair Bolsonaro e aliados, indo na contramão do clamor por responsabilização expresso nos protestos. As siglas pressionam o Senado a barrar a PEC e rejeitar a anistia.

O portal LeoDias tenta contato com o ator para esclarecer o ocorrido e aguarda posicionamento.