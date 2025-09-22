Ator mirim de “Êta Mundo Melhor!” é operado de apendicite e gravações são canceladas

O jovem ator Davi Malizia, que integra o elenco de “Êta Mundo Melhor!”, passou por um susto na última sexta-feira (19). Após sentir fortes dores, o intérprete do esperto Samir precisou ser operado às pressas de apendicite.

Davi tinha 12 cenas agendadas para gravar no dia, mas todo o cronograma precisou ser cancelado. A Globo já está se organizando para remarcar as sequências, sem prejuízo para a novela das seis da Globo.

A boa notícia é que a recuperação está acontecendo rápido: a previsão é que ele receba alta já nesta segunda-feira (22) e retome os trabalhos na quarta (23).

Enquanto se recupera no hospital, Davi recebeu uma onda de carinho dos colegas de elenco, que mandaram vídeos desejando força e pronta recuperação ao ator mirim.