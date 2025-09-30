30/09/2025
Ator pornô é condenado a 19 anos de prisão por pornografia infantil em NY

Atenção: a matéria a seguir traz conteúdos sensíveis e pode ocasionar gatilhos sobre estupro, violência contra a mulher e violência doméstica. Caso você seja vítima deste tipo de violência ou conheça alguém que passe ou já passou por isso, procure ajuda e denuncie. Ligue para o 180.

Justin Heath Smith, popularmente conhecido como Austin Wolf, de 44 anos, foi condenado a 19 anos de prisão pela promotoria de Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com as informações divulgada pelos site TMZ, nessa segunda-feira (29/9), o ator pornô vai responder pelo crime de pornografia infantil.

Por decisão do júri, o ator foi considerado culpado pela acusação de incitar um menor a se envolver em atividade sexual ilegal e também por padrão de conduta sexual proibida.

Austin Wolf. Foto: Reprodução/Instagram
Wolf teria como alvo crianças de até 7 anos. O ator é acusado de organizar encontros com menores, solicitar e distribuir material explícito de adolescentes e ter posse de mais de 1.200 arquivos de pornografia infantil. Ele está preso desde junho do ano passado.

