Ator preso por pedofilia tem cenas cortadas na reprise de Terra Nostra

Globo removeu cerca de 95% das aparições de José Dumont; único diálogo mantido é crucial para o enredo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O ChatGPT disA Globo decidiu fazer cortes profundos nas cenas de José Dumont na reprise de Terra Nostra, novela originalmente exibida em 1999. De acordo com a coluna Outro Canal, cerca de 95% das sequências em que o ator aparecia foram suprimidas na reapresentação da faixa da tarde. Dumont interpretava Batista, um personagem central na trama de Benedito Ruy Barbosa.

O que foi ao ar

  • Quase todos os diálogos do ator foram retirados da edição atual.

  • A emissora preservou apenas um trecho considerado indispensável para a compreensão do enredo principal.

Reprodução/Internet.

Contexto do caso

Em 2022, José Dumont foi preso por armazenar fotos e vídeos de abuso sexual infantojuvenil e por suspeita de manter relação com um menor de idade. Ele foi condenado a um ano de prisão em regime aberto e, desde então, não voltou a atuar na Globo.

Por que a edição foi feita

Em reprises, a emissora costuma readequar conteúdos à luz de critérios editoriais e de compliance, principalmente quando envolvem condenações criminais de intérpretes que possam causar constrangimento ao público ou às vítimas.

Fonte: Coluna Outro Canal.

Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost