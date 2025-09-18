Ator preso por pedofilia tem cenas cortadas na reprise de Terra Nostra

O ChatGPT disA Globo decidiu fazer cortes profundos nas cenas de José Dumont na reprise de Terra Nostra, novela originalmente exibida em 1999. De acordo com a coluna Outro Canal, cerca de 95% das sequências em que o ator aparecia foram suprimidas na reapresentação da faixa da tarde. Dumont interpretava Batista, um personagem central na trama de Benedito Ruy Barbosa.
O que foi ao ar
Quase todos os diálogos do ator foram retirados da edição atual.
A emissora preservou apenas um trecho considerado indispensável para a compreensão do enredo principal.
Reprodução/Internet.
Contexto do caso
Em 2022, José Dumont foi preso por armazenar fotos e vídeos de abuso sexual infantojuvenil e por suspeita de manter relação com um menor de idade. Ele foi condenado a um ano de prisão em regime aberto e, desde então, não voltou a atuar na Globo.
Por que a edição foi feita
Em reprises, a emissora costuma readequar conteúdos à luz de critérios editoriais e de compliance, principalmente quando envolvem condenações criminais de intérpretes que possam causar constrangimento ao público ou às vítimas.