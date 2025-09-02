Ator se pronuncia pela 1ª vez após ser achado desacordado na Grécia

O ator Ryan Silveira, um dos brasileiros que foi encontrado desmaiado na piscina de um hotel em Mykonos, na Grécia, no dia 23 de agosto, se pronunciou pela primeira vez sobre o acidente. No Instagram, ele publicou um vídeo contando o que lembra do momento e lamentou a morte de seu melhor amigo, Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 anos.

Ryan, de 23 anos, chegou a ficar hospitalizado em coma após ter sido encontrado. Ele acordou na manhã do dia 25 de agosto e recebeu alta na última sexta-feira (29).

No pronunciamento, o ator revelou que só teve acesso ao Instagram na noite dessa segunda-feira (1º/9).

“Eu vim tentar expressar um pouco do que eu estou sentindo. Essa tristeza, essa angústia, esse sentimento horrível de perder uma pessoa tão próxima, assim como o Yago era pra mim: meu melhor amigo. Estou um pouco traumatizado com tudo isso que aconteceu e em saber que uma escolha que nós fizemos teve um final tão trágico e triste assim”, falou.

O ator mostrou os pontos em seu rosto e disse que o rosto dele estava bem inchado antes (confira o relato completo abaixo). Como a família dele não tem passaporte, ele está sozinho em Atenas, na Grécia.

Veja:

Os parentes de Yago abriram uma vaquinha para trazer o corpo do influenciador para o Brasil.

Acidente na Grécia

No pronunciamento, Ryan admitiu que não sabe de fato o que aconteceu com os dois. Segundo ele, os dois haviam chegado a Mykonos no sábado (23/8) e decidiram ficar no hotel durante a tarde porque tinham uma festa à noite.

“Realmente fizemos coisas ilícitas, utilizamos coisas ilícitas […] Ficamos curtindo no hotel. No quarto tinha uma piscina. A última lembrança que eu tenho é que eu estava deitado na cama e simplesmente apaguei […] A gente estava se divertindo, quando eu acordo no hospital”, contou. Ryan também tem recordação da videochamada que fez com sua irmã, Maine Silveira.

O caso teria sido descoberto depois que uma funcionária da limpeza notou água escorrendo para a varanda de um quarto no terceiro andar, vinda da piscina do quarto logo acima. Ela avisou a recepção. Colaboradores do hotel entraram no local em seguida para averiguar o ocorrido.

Yago Campos estava com Ryan Silveira no local, mas acabou morrendo

O criador de conteúdo adulto Ryan Silveira está em coma, na Grécia, após afogamento em piscina, diz influenciadora

O ator e criador de conteúdo adulto Ryan Silveira

O ator e criador de conteúdo adulto Ryan Silveira

Ator ligou para irmã minutos antes de ser achado desacordado na Grécia

Segundo testemunhas, os dois brasileiros foram encontrados dentro da piscina já inconscientes. Uma ambulância foi acionada e transportou Ryan para o Centro de Saúde de Mykonos. Yago teve a morte confirmada pelos paramédicos.

Repercussão

Ryan também lamentou o fato da notícia do acidente deles ter repercutido tão negativamente nas redes sociais. Ele só foi avisado sobre a morte de Yago e sobre o alcance do ocorrido na segunda-feira (25/8).

“A nossa própria comunidade, que a gente luta tanto para ter respeito, foi o que mais faltou com respeito. Independente do que a gente estava fazendo lá na piscina, a gente estava curtindo. Eu acho que as pessoas que criticaram deveriam ter respeitado esse momento de luto. Independente da minha profissão. Independente do que o Yago fazia. Eu acho que é um momento delicado para as pessoas terem criticado tanto. E só eu sei o que eu passei esses dias”, lamentou.

Quem eram os jovens

Yago Campos era influenciador e havia completado 25 anos apenas sete dias antes de morrer. Natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, ele era ativo nas redes sociais mostrando suas viagens internacionais. Yago também era fã da cantora Anitta. Antes da pandemia, ele chegou a fazer um curso de comissário de bordo.

Ryan atua como criador de conteúdo adulto. Só no X (antigo Twitter), ele tem mais de 102 mil seguidores e publica prévias de seus vídeos.

Os dois, que eram amigos, e não um casal, estavam viajando para comemorar o aniversário de Yago.