11/09/2025
Universo POP
Atrito entre Andressa Suita e Virginia Fonseca envolve Gusttavo Lima

Andressa Suita teria se mostrado incomodada com uma atitude de Virginia Fonseca envolvendo seu marido, Gusttavo Lima.

Durante a edição do Melhor da Tarde dessa quinta-feira (11/9), o apresentador Leo Dias afirmou que a modelo e atriz teria ficado descontente ao saber que Virginia Fonseca entrou em contato diretamente com Gusttavo.

Leia também

Entenda o motivo

Segundo o jornalista, o motivo seria o interesse da influenciadora em adquirir um jatinho do cantor, o que a levou a procurá-lo por meio de mensagens enviadas via Whatsapp.

Suita, por sua vez, teria considerado que, como Gusttavo é amigo próximo de Leonardo e Zé Felipe — ex-sogro e ex-marido da influenciadora, respectivamente —, eles deveriam ter sido os responsáveis por tratar do assunto.

Na ocasião, Gusttavo Lima não respondeu à mensagem enviada por Virginia Fonseca.

Andressa Suita é casada com Gusttavo Lima

Após rumores de gestação, Andressa Suita fala sobre aumentar a família

Instagram/Reprodução2 de 5

Andressa Suita

Instagram/Reprodução3 de 5

Gusttavo Lima foi pressionado pela esposa, Andressa Suita, após anúncio de candidatura

Instagram/Reprodução4 de 5

Andressa Suita é casada com Gusttavo Lima

Instagram/Reprodução5 de 5

Andressa Suita

Reprodução/ Instagram

“Sem querer”

Sobre ter repostado uma reportagem que noticiava uma polêmica envolvendo a blogueira, Neymar e Bruna Biancardi, Andressa Suita afirmou a Leo Dias que a atitude foi tomada “sem querer”.

