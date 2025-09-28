Atriz Adriana Birolli se casa com diretor de novelas em cerimônia intimista no Rio

28/09/2025
Adriana Birolli se casou com o diretor de novelas Ivan Zettel neste domingo (28/9), na Casa do Alto, no Rio de Janeiro. A cerimônia intimista teve registros compartilhados no Instagram da atriz, conhecida por seus papéis em “Viver a Vida” e “Fina Estampa”, da Globo.

A festa reuniu 120 convidados dos noivos, entre eles a atriz Juliana Didone. A trilha sonora ficou por conta da banda KGB, que se apresentou com violino, violoncelo e teclado.

A decoração, assinada por Ronaldo Vasconcellos, valorizou flores brancas e a própria natureza do espaço, criando um ambiente sofisticado e acolhedor.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Adriana Birolli se casa com Ivan Zettel em cerimônia intimista no Rio
Reprodução: Instagram
Adriana Birolli se casa com Ivan Zettel em cerimônia intimista no RioReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Adriana Birolli se casa com Ivan Zettel em cerimônia intimista no RioReprodução: Instagram
Reprodução Instagram/montagem
Ivan Zettel e Adriana BirolliReprodução Instagram/montagem

Para o grande dia, Adriana escolheu um vestido do Artha Atelier, confeccionado em mousseline de seda e com aplicações manuais de renda. A beleza da atriz foi assinada por Sandro Barreto, segundo informações do Gshow.

Em entrevista anterior, ela já havia adiantado detalhes sobre o modelo: “Vou usar apenas um vestido, que vai se transformar ao longo do evento. Ele será leve e, também, apoteótico! Tudo feito em musseline de seda e com aplicações manuais de rendas.”

