Atriz brasileira esteve em filme da Marvel e talvez você não tenha visto

Ao longo de 17 anos de Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês), vários atores já participaram dos filmes, seja como heróis ou como amigos ou inimigos dos protagonistas. Em meio aos atores coadjuvantes, uma atriz brasileira já apareceu em um dos longas do estúdio.

Trata-se de Débora Nascimento. Antes mesmo de se consagrar na atuação de novelas brasileiras como Avenida Brasil (2012) e Etâ Mundo Bom! (2016), a atriz participou de um dos primeiros filmes do MCU, O Incrível Hulk (2008).

Na trama, a personagem de Débora Nascimento, Martina, se torna uma das colegas de trabalho de Bruce Banner (Edward Norton) quando ele está escondido no Brasil. A personagem inclusive aparenta ter um interesse no cientista.

Débora Nascimento em O Incrível Hulk

Em maio de 2025, a atriz inclusive compartilhou trechos dos momentos dela no filme nas redes sociais.