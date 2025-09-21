Atriz deixa apresentadoras sem reação ao interpretar cena de terror ao vivo; veja

A atriz Gilda Nomacce deixou as apresentadoras do JMTV da TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão, sem reação ao começar a fazer uma perfomance digna de filme de terror durante uma entrevista ao vivo neste domingo (21/9). O momento, feito durante a promoção do lançamento de “Enterre Seus Mortos”, acabou não tendo o efeito planejado, e a cena viralizou nas redes sociais.

Segundo os internautas, as apresentadoras do telejornal ficaram sem saber como reagir quando perguntaram à atriz o que o público poderia esperar do filme de terror e ela respondeu com gritos e expressões de desespero de forma totalmente repentina.

“[O público] pode esperar um grande filme, um filme com grandes atuações, uma fotografia fantástica e…”, dizia a atriz, até começar a performance improvisada. “Vai poder esperar que a gente esteja lá sangrando!”, completou.

Nas redes sociais, usuários defenderam a criatividade da atriz e ainda elogiaram a forma engajada que ela utilizou para promover o filme. Outros, ainda acharam falta de preparo das profissionais que não souberam “entrar na brincadeira”.

“Nada demais, porém uma propaganda genial”, comentou um. “Uma falta de respeito com o demônio entrando nela encerrar o jornal dessa forma”, brincou outro. “É só um filme de terror. A mulher só estava promovendo o filme, mas as jornalistas pareceram ficar desconfortáveis em vez de só rir e entrar na onda”, retrucou um terceiro.

O filme que Gilda Nomacce estava promovendo era a produção de terror nacional “Enterre Seus Mortos”, que chega aos cinemas no dia 30 de outubro deste ano. Com Selton Mello, Marjorie Estiano e Betty Faria no elenco, a trama se passa em uma cidade do interior onde o fim do mundo parece estar se aproximando a cada dia, conforme eventos sobrenaturais parecem alertar os protagonistas.