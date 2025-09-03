Atriz revela ter gravado novela da Globo no dia do enterro da filha

A atriz Ana Rosa foi a convidada do programa Encontro com Patrícia Poeta desta quarta-feira (3/9). Durante a entrevista, ela relembrou a morte da filha Ana Luísa, aos 18 anos, em 1996, quando a artista atuava na novela História de Amor, de Manoel Carlos.

A artista lembrou a forma trágica como perdeu a filha. Ao falar sobre como enfrentou o luto, Ana destacou a importância da família. A atriz também ressaltou o papel da fé e do acompanhamento psicológico no período.

Leia o texto completo no Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.

