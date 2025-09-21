Atuação da GCM em ato na Avenida Paulista gera tensão: veja vídeo

A circulação de uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (CGM) entre manifestantes, durante ato contra a PEC da Blindagem e anistia aos responsáveis por atos antidemocráticos do 8 de janeiro, na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (21/9), gerou tensão. Um vídeo do momento em que o carro circula mostra pessoas gritando palavrões contra a GCM (veja abaixo).

O veículo estava no local para conter um tumulto envolvendo um ex-parlamentar de direita. O ex-deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) foi até a Avenida Paulista para gravar vídeos e teria sido hostilizado por alguns manifestantes, o que motivou o acionamento da Guarda Civil Metropolitana.

Os agentes usaram gás lacrimogêneo para dispersar a multidão, o que levou a críticas dos demais manifestantes. A Guarda foi acusada de estar tentando intimidar o protesto. Na saída, agentes usaram escudos para dispersas os manifestantes.

A Guarda Civil Metropolitana tem sido usada como bandeira política do prefeito Ricardo Nunes (MDB), alvo de palavrões durante o ato.