Avião cai e mata quatro pessoas em Aquidauana, no Pantanal de MS

Um avião de pequeno porte caiu na zona rural de Aquidauana (MS), região do Pantanal, na noite de terça-feira (23/9), deixando quatro mortos. A aeronave, um Cessna 175, explodiu ao atingir o solo, segundo as primeiras informações de equipes de segurança. Campo Grande News+1

A queda aconteceu nas proximidades da Fazenda Barra Mansa, área turística conhecida por receber visitantes do Brasil e do exterior. O acesso difícil na região pantaneira complica o trabalho de resgate e perícia. A investigação inicial está a cargo do Dracco em conjunto com o Corpo de Bombeiros; as causas ainda são desconhecidas. Campo Grande News

Quem são as vítimas

Marcelo Pereira de Barros – piloto e proprietário da aeronave

Kongjian Yu – arquiteto e urbanista chinês, reconhecido internacionalmente pelo conceito de “cidades-esponja”

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz – cineasta e documentarista brasileiro

Rubens Crispim Jr. – diretor e documentarista NSC Total+2Rádio Itatiaia+2

De acordo com relatos, Yu e Ferraz gravavam um documentário sobre soluções urbanas baseadas em natureza quando o acidente ocorreu. Não houve sobreviventes e os corpos foram carbonizados com a explosão. Campo Grande News+1

Perfis oficiais e veículos de imprensa locais e nacionais confirmaram a tragédia nas primeiras horas desta quarta (24/9). A cobertura também destacou o impacto da morte de Kongjian Yu, figura central da arquitetura de paisagem contemporânea. Metrópoles+2O Tempo+2

Fonte: Campo Grande News; Metrópoles; O Tempo; EXAME. Exame+3Campo Grande News+3Metrópoles+3 e G1

✍️ Redigido por ContilNet