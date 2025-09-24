24/09/2025
Avião cai e mata quatro pessoas em Aquidauana, no Pantanal de MS

Queda ocorreu perto da Fazenda Barra Mansa; entre as vítimas está o arquiteto chinês Kongjian Yu, referência mundial em “cidades-esponja”

Um avião de pequeno porte caiu na zona rural de Aquidauana (MS), região do Pantanal, na noite de terça-feira (23/9), deixando quatro mortos. A aeronave, um Cessna 175, explodiu ao atingir o solo, segundo as primeiras informações de equipes de segurança. Campo Grande News+1

O arquiteto chinês Kongjian Yu, o documentarista Luiz Ferraz, o diretor de fotografia Rubens Crispim Jr. e o piloto Marcelo Pereira de Barros morreram na queda de um avião em Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul — Foto: Montagem/g1

A queda aconteceu nas proximidades da Fazenda Barra Mansa, área turística conhecida por receber visitantes do Brasil e do exterior. O acesso difícil na região pantaneira complica o trabalho de resgate e perícia. A investigação inicial está a cargo do Dracco em conjunto com o Corpo de Bombeiros; as causas ainda são desconhecidas. Campo Grande News

Infográfico - queda de avião mata 4 pessoas em MS — Foto: Arte/g1

Quem são as vítimas

  • Marcelo Pereira de Barros – piloto e proprietário da aeronave

  • Kongjian Yu – arquiteto e urbanista chinês, reconhecido internacionalmente pelo conceito de “cidades-esponja”

  • Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz – cineasta e documentarista brasileiro

  • Rubens Crispim Jr. – diretor e documentarista NSC Total+2Rádio Itatiaia+2

De acordo com relatos, Yu e Ferraz gravavam um documentário sobre soluções urbanas baseadas em natureza quando o acidente ocorreu. Não houve sobreviventes e os corpos foram carbonizados com a explosão. Campo Grande News+1

Avião caiu em Aquidauna (MS). — Foto: Reprodução

Avião cai e mata quatro pessoas em Aquidauana, no Pantanal de MS — Foto: Polícia Civil-MS

Perfis oficiais e veículos de imprensa locais e nacionais confirmaram a tragédia nas primeiras horas desta quarta (24/9). A cobertura também destacou o impacto da morte de Kongjian Yu, figura central da arquitetura de paisagem contemporânea. Metrópoles+2O Tempo+2

Fonte: Campo Grande News; Metrópoles; O Tempo; EXAME. Exame+3Campo Grande News+3Metrópoles+3 e G1
