Avião da Azul é evacuado em Brasília antes de decolar para BH

Um avião a Azul, que partiria de Brasília com destino a Belo Horizonte, precisou ser evacuado momentos antes de decolar na noite deste sábado (13/9). A aeronave estava parada no Aeroporto Internacional de Brasília quando os passageiros precisaram descer.

De acordo com a companhia, o avião apresentou “indicação irregular no painel, referente a um dos porões” em que estavam as bagagens dos passageiros. A evacuação, segundo o comunicado da Azul, foi feito preventivamente como “procedimento padrão”.

Devido ao ocorrido, a parida do voo AD4521 precisou ser adiado em pouco mais de uma hora.

“O desembarque ocorreu em total segurança e a aeronave passou por inspeção, que não identificou qualquer problema. Os clientes foram reembarcados e a aeronave seguiu para o destino”, completou a nota.

Por fim, a Azul reforçou que ações como essa são necessárias para “garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia”.