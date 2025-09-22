Avião faz pouso forçado e piloto diz que confundiu aeroporto com motel

Um avião bimotor de pequeno porte fez um pouso forçado em uma área de pastagem de uma chácara na noite desse domingo (21/9) na cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o piloto disse à polícia que foi contratado para levar a aeronave, prefixo PT-VRD, de Ribeirão Preto até Votuporanga e, durante o trajeto, confundiu as luzes de um motel próximo ao aeroporto com a iluminação que identifica a pista de pouso.

Ele tentou arremeter ao perceber que não se tratava da pista, mas perdeu a aceleração de um dos motores e colidiu com o solo no pasto, que fica próximo da rodovia Péricles Belini (SP-461), poucos metros antes de chegar ao Aeroporto Estadual de Votuporanga.

O Corpo de Bombeiros informou que apenas o piloto estava na aeronave. Ele teve ferimentos leves no rosto e, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), foi socorrido ao hospital da Santa Casa de Votuporanga.

Agentes da Polícia Militar (PM) foram ao local e isolaram a área até a chegada da Polícia Civil. A investigação do acidente será feita pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).