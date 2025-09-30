30/09/2025
Avó salva netos de se afogarem durante fechamento de deck de piscina

Avó contou que o controle da estrutura molhou, o que causou o fechamento

Uma avó salvou os netos de se afogarem enquanto o deck fechava sobre as crianças que estavam dentro da piscina de uma casa em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. O vídeo mostra quando Eusly Pieretty pega duas das cinco crianças e coloca na borda da piscina.

Avó salva netos de se afogarem durante fechamento de deck de piscina em Trindade — Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal de Eusly Pieretty e Reprodução/TV Anhanguera

O caso aconteceu na manhã de sexta-feira (26). As imagens mostram ainda que uma das crianças também ajudou outra a sair da piscina e saiu em seguida. A quinta criança conseguiu ir para a borda sozinha.

Eusly contou que os pais das crianças estavam viajando e chegariam só na tarde da sexta-feira. Ela chamou a amiga para levar os netos para tomar um banho de piscina na casa para a qual a filha vai se mudar em um mês, após a reforma do imóvel. Ela relatou que foi feita uma limpeza no deck, e o controle dele molhou, o que causou o fechamento.

Ela afirmou que foi um susto, mas, mesmo que o deck se fechasse com as crianças, haveria um espaço de 50 cm entre a água e o deck, que seria aberto em seguida novamente.

“O problema foi o susto mesmo. Eu reagi rápido, graças a Deus, e fui a última a sair”, declarou.

A avó explicou que a mulher em pé na borda é amiga dela e que tentava ligar para o pai de algumas das crianças no momento. Eusly relatou que ficou assustada com a repercussão e, principalmente, em relação a amiga dela. “Minha amiga ficou sem reação, tentou ligar para meu genro com o celular, mas não conseguiu, pois foi muito rápido”, contou.

Após o ocorrido, Eusly afirmou que foi um alerta para ela e para a filha, que vai morar na residência. “Ontem já foi um técnico. A gente vai chamar o Corpo de Bombeiros também para olhar direitinho e deixar tudo certinho para ter trava de segurança e sensor de peso para isso não acontecer”, detalhou.

Veja o vídeo:

